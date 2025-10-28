COMANDO FINANZA PESCARA: QUATTRO NUOVI MARESCIALLI ENTRANO NELL’ORGANICO PROVINCIALE

PESCARA – Il Comandante Provinciale della Guardia di finanza di Pescara ha ricevuto oggi quattro giovani Marescialli provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti L’Aquila, al termine della frequenza del 95° corso allievi marescialli “Dodecanneso II”.

Il colonnello Giuseppe Lopez si è detto molto soddisfatto per l’assegnazione dei neo Ispettori sottolineando l’importanza del rinnovo generazionale, sia per i Reparti che acquisiscono entusiasmo e freschezza, sia per gli stessi giovani Finanzieri che potranno contare sull’esperienza dei colleghi e trarre così, dal quotidiano impegno operativo, elementi di crescita professionale da mettere a servizio del Corpo e quindi dell’intera comunità.

I marescialli sono stati assegnati ai due reparti territoriali di Pescara, rispettivamente tre al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ed uno al Gruppo, andando così a potenziare le capacità operative del dispositivo di prevenzione e contrasto della criminalità economico-finanziaria. Al termine dell’incontro il Comandante Provinciale ha rivolto un particolare saluto ai giovani Ispettori, formulando i migliori auspici per le attività di servizio che svolgeranno