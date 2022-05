COME COMPRARE CASA SENZA COMMETTERE ERRORI

Acquistare una casa è sicuramente un evento importante, in tantissimi, infatti, sognano di avere un posto tutto per sé dove trascorrere la propria vita e dove vivere con le persone care. Tuttavia, non tutti sanno che oggi acquistare un immobile non è un’attività semplice, anzi. Si tratta, infatti, di un viaggio lungo e tortuoso, all’insegna di diversi adempimenti burocratici. Prima di compiere un passo così importante, pertanto, è bene tenere in mente quali sono i diversi step che bisogna compiere per ottenere le chiavi della propria dimora dei sogni.

Stabilire il budget

Prima di partire alla ricerca della casa perfetta, è necessario stabilire il proprio budget, in base alle somme possedute ed anche al mutuo che è possibile ottenere. Infatti, non si possono intavolare trattative senza sapere quanto le società finanziarie sono disposte ad erogare, in base ai requisiti richiesti. Inoltre, è fondamentale stabilire anche un piano di ammortamento adatto alle proprie esigenze e alle entrate mensili. Proprio per questo motivo, il primo step è quello di richiedere un preventivo per un finanziamento online o presso le sedi fisiche delle finanziarie, facendo attenzione alla rata mensile, al tasso di interesse, alla durata del mutuo. Se non si ha una posizione lavorativa stabile, inoltre, le banche potrebbero richiedere anche una firma apposta da un terzo soggetto che possa fare da garante.

Scegliere le caratteristiche giuste

Dopo aver stabilito il budget, è necessario fissare quali sono le caratteristiche imprescindibili della casa da acquistare: il numero di stanze, la metratura, la presenza di terrazzi oppure del box auto, ecc. Ovviamente, bisogna pianificare in maniera realistica: non sempre si può ottenere tutto con la somma definita in precedenza. Per avere un’ida più precisa della fattibilità delle proprie pretese, è possibile fare delle ricerche sul web, sui portali dedicati proprio alla vendita delle case ed impostare tutti i filtri necessari. Se non si riesce a far rientrare tutte le caratteristiche nel budget, è necessario depennarne alcune, ricordando sempre che eventualmente è possibile fare dei lavori in un secondo momento richiedendo un altro finanziamento.

Iniziare la ricerca

Come già detto, è possibile avvalersi di appositi siti per trovare annunci di case in vendita, ma non solo. Ci si può rivolgere alle agenzie immobiliari, oppure prestare attenzione ai diversi annunci che possono essere affissi nella zona nella quale si vuole acquistare l’immobile. Prima di intavolare le trattative, è fondamentale verificare le condizioni della casa, sia all’interno, che all’esterno. In particolare, bisogna prestare attenzione al soffitto, alle crepe nel muro, ad eventuali infiltrazioni di umidità e muffa. Dall’esterno, invece, ci si può soffermare sul tetto, la grondaia ed i tubi: conoscendo questi dettagli, si possono stimare anche spese aggiuntive da sostenere in futuro per eventuali riparazioni.

Il ruolo cruciale del notaio

In molti pensano che il ruolo del notaio sia sostanzialmente inutile e molto costoso, tuttavia, non è affatto così. Rivolgendosi ad un notaio, infatti, è possibile dormire sonni tranquilli. Questo perché si tratta di un professionista altamente qualificato il quale effettuerà tutti i controlli necessari per garantire la miglior tutela all’acquirente. Ad esempio, effettuerà visure ipocatastali per accertarsi chi sia il vero proprietario dell’immobile, controllerà l’esistenza di eventuali iscrizioni pregiudizievoli, consiglierà le parti anche sotto il profilo fiscale e molto altro ancora.