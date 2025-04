L’AQUILA: UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’, INCONTRO SU COME DIFENDERSI DALLE TRUFFE ON LINE

L’AQUILA – Un incontro volto a sensibilizzare e informare i cittadini, in particolare le fasce più esposte, sui pericoli legati ai furti in appartamento e alle truffe informatiche, fenomeni purtroppo in crescita anche nel territorio aquilano.

Domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 16, presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale d’Abruzzo, si terrà la conferenza dal titolo “Truffe online e rischio del web”, organizzata dall’Università per la Terza Età dell’Aquila nell’ambito del programma culturale del mese di aprile.

Relatori dell’incontro saranno due esperti del settore: Francesco D’Antonio, commissario capo e dirigente dell’Ufficio Volanti della Questura dell’Aquila, interverrà con una relazione dal titolo “Furti in danno degli anziani e negli appartamenti”, fornendo un quadro aggiornato sulle tecniche più comuni adottate dai malintenzionati e sulle misure di prevenzione e comportamento da adottare per tutelarsi;

il dott. Davide Palmieri, commissario della Polizia di Stato e già in servizio presso la Polizia Postale, affronterà invece il tema delle “Truffe online e rischio web”, illustrando come riconoscere i tentativi di frode digitale, dai messaggi ingannevoli ai falsi profili e siti truffaldini, fornendo consigli utili per navigare in sicurezza. L’incontro sarà anche l’occasione per un momento di confronto diretto tra cittadini e forze dell’ordine, in un contesto divulgativo ma rivolto alla concretezza dei rischi quotidiani.

“L’ Ute dell’Aquila, rivolge un ringraziamento speciale a Marcello Di Tria, presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – sezione dell’Aquila, per il supporto e la collaborazione all’organizzazione dell’evento. La conferenza del 2 aprile apre il ciclo di appuntamenti culturali dell’Università per la Terza Età dell’Aquila per il mese di aprile, che proseguiranno con temi di storia, arte, salute e attualità”, si legge in una nota.