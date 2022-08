“COME IMMAGINI L’ABRUZZO TRA 10 ANNI?”: PARTE LA CAMPAGNA DEL PD REGIONALE

L’AQUILA – Parte oggi la campagna del Partito Democratico abruzzese “Come immagini l’Abruzzo tra 10 anni?”.

L’iniziativa si sviluppa attraverso un questionario online, aperto a tutti e diffuso attraverso i mezzi di comunicazione del partito. Si legge nella presentazione: “Una comunità è fatta di persone e nessuno meglio di chi vive il territorio ne conosce i problemi e le necessità. Con questa campagna di ascolto, il Pd Abruzzo vuole raccogliere le vostre proposte per disegnare dal basso l’Abruzzo di domani”.

Con la possibilità per tutti, attraverso il form, di segnalare problemi del territorio ed elaborare idee, il Pd Abruzzo, spiega il responsabile organizzazione Daniele Marinelli, “aggiunge un altro tassello al metodo che ci ha guidato in questi anni, basato sul coinvolgimento e la partecipazione dal basso. Dobbiamo aprire sempre di più il partito e le istituzioni. Consideriamo questa tornata elettorale come un’opportunità per inquadrare problemi ed esigenze, di cui si deve far carico chi viene eletto. Questo nuovo strumento per segnalarli si aggiunge a quelli che abbiamo sviluppato e a cui abbiamo lavorato negli ultimi anni. Tra le funzioni principali di un partito, riteniamo, c’è quella di essere diaframma tra la comunità e gli eletti e i livelli di governo, di essere antenna nei territori”.

Il questionario è disponibile qui: https://bit.ly/campagna_ascolto_pd_abruzzo