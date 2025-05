“COME L’ALGORITMO CAMBIA IL MONDO DEL LAVORO”: SE NE PARLA A PESCARA CON IL DEM BENIFEI

PESCARA – Il Partito Democratico Abruzzo promuove un’importante iniziativa dal titolo “Come l’algoritmo cambia il mondo del lavoro – e come la politica governa l’algoritmo”, in programma domani, sabato 10 maggio 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Berlinguer, in via Lungaterno Sud 76 a Pescara.

Al centro del confronto, il rapporto tra intelligenza artificiale, trasformazione digitale e mondo del lavoro, con un focus sul ruolo delle istituzioni nel governare i cambiamenti in atto. Tra gli ospiti di rilievo, sarà presente Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico e relatore dell’AI Act europeo, la normativa che guiderà lo sviluppo e la regolazione dell’intelligenza artificiale in Europa; Eleonora Mattia (consigliera regionale PD Lazio), Vincenzo Colla (vicepresidente Emilia-Romagna), Valentino Grossi (esperto in IA e trasformazione digitale) e Silvio Paolucci (capogruppo PD in Consiglio regionale).

I saluti introduttivi saranno affidati a Daniele Marinelli (segretario regionale PD), Roberta Tomasi (portavoce Democratiche Abruzzo) e Saverio Gileno (segretario GD Abruzzo). Modera e introduce l’iniziativa Monia Pecorale, responsabile Lavoro PD Abruzzo.