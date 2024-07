COMITATO 10 FEBBRAIO: FABIO PACE RESPONSABILE REGIONALE ABRUZZO

L’AQUILA – Il Comitato 10 Febbraio ha eletto i dirigenti regionali e provinciali dell’Abruzzo.

Alla carica di responsabile regionale del C10F Abruzzo, è stato eletto all’unanimità l’aquilano Fabio Pace, il quale ha ringraziato gli iscritti e ha delineato fin da subito l’azione della sua dirigenza, ricordando che la città dove risiede, L’Aquila, “è stata tra le prime a intitolare una via a Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile”.

“C’è tanto lavoro da fare per controbattere i riduzionisti e i negazionisti delle foibe – spiega Pace in una nota– mi attiverò affinché nelle città abruzzesi siano collocate le panchine del ricordo, dipinte con i colori della nostra bandiera nazionale, per commemorare i Martiri delle foibe, Norma Cossetto e gli Esuli dal confine orientale d’Italia”.

Gli iscritti hanno approvato la proposta del presidente nazionale Silvano Olmi e per la Provincia di Chieti Andreana Colangelo è stata nominata commissario, mentre Luca Battistella assume l’incarico di fiduciario per la città di Lanciano e Michele Malafoglia è stato eletto all’unanimità referente per la Provincia dell’Aquila. Le province di Pescara e Teramo saranno seguite direttamente da Fabio Pace, il quale dovrà intensificare l’attività del Comitato in quei territori e aumentare il numero degli iscritti.