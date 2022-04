COMITATO EUROPEO REGIONI, LIRIS: “MARSILIO PRESIDENTE GRUPPO ECR, ABRUZZO AL CENTRO DELL’EUROPA”

L’AQUILA – “Tengo particolarmente a congratularmi con il presidente Marco Marsilio per la sua elezione alla presidenza del Gruppo conservatori e riformisti europei (Ecr) nel Comitato europeo delle regioni. È un risultato particolarmente importante perché pone l’Abruzzo al centro dell’Europa”.

Così, in una nota, l’assessore regionale Guido Liris: “Per i prossimi due anni e mezzo”, rileva Liris, “tanto quanto la durata della carica, l’autorevole guida dell’Ecr consentirà di giocare una partita di rilievo all’intero Abruzzo, considerando che da quell’organismo le autonomie hanno la possibilità di far sentire la propria voce in modo diretto in seno alle istituzioni comunitarie dove oggi, com’è ormai noto, si giocano partite importanti con ricadute dirette sui territori”.

“La presenza nel Comitato come presidente dell’Ecr”, aggiunge l’assessore, “rafforzerà ulteriormente quei rapporti strategici, anche di natura economica e commerciale, che l’Abruzzo sta stringendo con altre regioni e nazioni”.