COMITATO ITALIANO PARALIMPICO ABRUZZO: LUCA TARQUINI ELETTO NEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE

PESCARA- Si è svolta presso la sede di Sport e Salute di Pescara l’Assemblea Elettiva del Comitato Italiano Paralimpico – Regione Abruzzo, durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio regionale per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Tra i nuovi consiglieri, è stato eletto Luca Tarquini, già presidente provinciale del CSI – Centro Sportivo Italiano della Provincia dell’Aquila, che ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo incarico:

In una nota Tarquini commenta: “Sono onorato di far parte del Consiglio regionale CIP Abruzzo e di poter contribuire alla crescita dello sport paralimpico sul nostro territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, in particolare il presidente Mauro Sciulli con cui da tempo condividiamo un percorso di collaborazione che, con questa elezione, potrà consolidarsi ulteriormente. Mi impegnerò con passione affinché lo sport continui a essere un’opportunità di inclusione e crescita per tutti”.

Sono stati eletti i rappresentanti delle varie categorie.

Rappresentanti degli atleti: Antonio Cippo (atleta FITeP, FINP e UITS) e Ilenia Colanero (atleta FIPSAS, FINP e FCI);Rappresentante dei tecnici: Paride Ciccozzi;

Rappresentanti delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP): Luca Tarquini e Vincenzo Di Cecco.

“L’assemblea ha segnato un momento fondamentale di continuità per il futuro dello sport paralimpico in Abruzzo, con un gruppo di lavoro coeso e determinato a promuovere l’inclusione e lo sviluppo del movimento sportivo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 aprile, quando verrà nominato il presidente regionale del CIP Abruzzo”, conclude la nota.