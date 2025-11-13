COMITATO LEGISLAZIONE: PARERI SU CLAUSOLE VALUTATIVE PDL, CONTINUA LAVORO NUOVA LEGGE MONTAGNA

L’AQUILA – Parere favore del Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale per i progetti di legge dedicati ai “tirocini formativi nelle biblioteche” (PL 95/2025) e al “riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza” (PL 96/2025).

L’organismo, presieduto dalla consigliera Carla Mannetti, ha esaminato il contenuto delle clausole valutative nelle proposte normative, ritenendole valide.





Nella fase finale dei lavori è proseguito il confronto sulla strategia politica regionale legata alla tutela della montagna e dei comuni delle aree interne.

Il Comitato, dopo una approfondita fase di verifica dell’attuale normativa di settore in Abruzzo, è intenzionato a proporre una revisione integrale del quadro legislativo, raccogliendo le riflessioni che sono in corso anche a livello nazionale.

“È in atto un aggiornamento del concetto di comune montano. È essenziale capire quali novità arriveranno  dal Governo centrale al fine di calibrare al meglio l’azione normativa regionale”, ha dichiarato la Mannetti durante la riunione.

