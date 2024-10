COMITATO PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA ABRUZZO MEDIO ADRIATICO: POMILIO NOMINATO PRESIDENTE

PESCARA – Massimo Pomilio, 58 anni di Pescara, AD di Pomilio Blumm, è il neo Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Sarà affiancato da Sandro Spella, Presidente di Citra Vini, che ha assunto il ruolo di Vice Presidente. Il Comitato Piccola Industria raccoglie al suo interno due rappresentanti per ogni Sezione di Categoria – ovvero merceologica – dell’associazione, scelti tra aziende che abbiamo un numero massimo di 100 dipendenti. Il Comitato ha lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di valorizzarle in un contesto di crescita economica e sociale del territorio. Attualmente le piccole imprese costituiscono l’82% delle aziende aderenti a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e contano 16.000 dipendenti nei vari comparti merceologici. Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, nel suo complesso, è la terza Confindustria più grande del Mezzogiorno. “Sono onorato della nomina che accolgo con gratitudine ed impegno”

. Le prime parole di Pomilio. “Avverto la forte responsabilità di rappresentare il comparto della Piccola Industria in un momento importante e delicato allo stesso tempo, sia per il costruttivo segnale di aggregazione dei territori che la nostra associazione ha sposato, sia per il contesto economico e geopolitico non facile. Mi sono impegnato a ricoprire questo ruolo in piena continuità con il mio predecessore – Alessandro Addari – che ringrazio per il pregevole lavoro sin qui svolto e mi rendo disponibile ad accogliere i contributi di tutti gli associati.”

Le priorità per la piccola industria di Confindustria si concentrano su diversi aspetti cruciali per favorire la crescita e la competitività delle PMI. Tra i punti chiave, investire in tecnologie avanzate e nella formazione continua per mantenere la competitività. L’Industria 5.0, che mette al centro le persone, è una delle sfide principali. Non meno importante la sfida della transizione verde e digitale: le PMI devono adattarsi alle transizioni che richiedono cambiamenti nei processi produttivi per migliorare la sostenibilità ambientale ed energetica. Il Comitato si impegna inoltre per facilitare l’accesso al credito e promuovere gli investimenti per sostenere lo sviluppo delle PMI, poiché gli incentivi per la crescita e l’innovazione sono considerati cruciali.

Tra i primi appuntamenti della presidenza Pomilio, l’adesione del Comitato PI di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico alla manifestazione nazionale PMI DAY attesa a novembre: potenziare le competenze attraverso programmi di orientamento dei giovani, formazione continua e conoscenza delle realtà imprenditoriali è un impegno quotidiano e concreto.