COMITATO “RIPUDIA LA GUERRA”, A PESCARA INCONTRO CON IL GIORNALISTA EX BBC E RAI3 FULVIO GRIMALDI

PESCARA – Domenica 14 maggio alle ore 15.45 a Pescara, presso l’Auditorium Cerulli in Via Verratti, l’incontro con il giornalista Fulvio Grimaldi, organizzato dal Comitato referendario “Ripudia la guerra”.

Nel corso dell’incontro verrà presentato il suo docufilm “L’Italia al tempo della peste”, nel quale il noto giornalista e inviato di guerra Grimaldi, ex inviato per la Bbc e per Rai Tg3, percorre dalle Alpi a Lampedusa un’Italia ferita da Grandi Opere devastanti e da Grandi Basi e che incontra anche una forte resistenza sociale.

Le guerre – si legge in un comunicato – gli interessi, gli obiettivi nascosti, le sofferenze dei popoli, un’analisi sulle guerre, di ieri e di oggi, contro i popoli e l’ambiente, e su come vengono preparate, condotte e propagandate nel nostro paese.