COMITATO SCUOLE SICURE L’AQUILA AL COMUNE: “SERVONO SOLO DUE RISPOSTE CHIARE”

L’AQUILA – “Sono stati eseguiti lavori di miglioramento o adeguamento sismico sugli edifici scolastici comunali? SI o NO? Se SI, su quali scuole? Esiste un piano degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico degli edifici scolastici comunali? SI o NO. Se SI, dove è pubblicato? Queste sono le domande, le poniamo da anni. Se la sicurezza sismica delle scuole fosse stata una priorità dell’Amministrazione Comunale dell’Aquila, le risposte sarebbero state immediate. Ma sono anni che l’Amministrazione Comunale non risponde”. Lo si legge in una nota del Comitato scuole sicure.

“Ogni altra parola su questo tema che non sia una risposta a queste due domande, è una perdita di tempo. Su un tema fondamentale per le sicurezza dei bambini. Su un tema in ritardo di 16 anni. Non serve scrivere che “in tutta Italia è così!”. Non serve scrivere che “Il tema è complesso ed è utopistico pensare di andare adeguare alle normative che si aggiornano l’intero patrimonio edilizio, tanto che oggi poche scuole italiane raggiungono quell’agognato indice di vulnerabilità pari a 1″. In questi anni sono esistite varie possibili linee di finanziamento per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico delle scuole, come CIPESS o PNRR. Non è un problema di fondi, è un problema di priorità. Priorità che dovrebbe essere massima per un territorio ad alto rischio sismico. Territorio che da anni sta ricevendo miliardi di euro, che non vengono destinati all’adeguamento sismico delle scuole”.

“I capigruppo della maggioranza scrivono poi: “tutte le scuole comunali … furono oggetto di interventi di miglioramento sismico, come da relativa certificazione rilasciata dal Provveditorato interregionale ai Lavori pubblici”. C’è più di una contraddizione in questa affermazione: se ci fossero stati interventi di miglioramento sismico, gli indici di vulnerabilità non sarebbero oggi a 0.15, 0.2, 0.3. Quindi o gli indici di vulnerabilità forniti da Comune sono sbagliati – ma finora non c’è stata nessuna rettifica – oppure non sono stati fatti interventi di miglioramento sismico. Tra l’altro, la certificazione rilasciata dal Provveditorato interregionale ai Lavori pubblici pubblicata sul sito del Comune riguarda l’agibilità sismica, non la vulnerabilità sismica. Torniamo di nuovo a porre le nostre domande: – sono stati eseguiti lavori di miglioramento o adeguamento sismico sugli edifici scolastici comunali? La risposta è altrettanto semplice: SI o NO. Se SI, su quali scuole? – Esiste un piano degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico degli edifici scolastici comunali? Anche qui: SI o NO. Se SI, dove è pubblicato? Rimaniamo in attesa, come da anni, di risposte alle nostre domande da parte dell’Amministrazione Comunale. Non aggiungiamo altro. Non serve aggiungere altro. Servono solo le risposte”.