COMITATO SINDACI ASL CHIETI: CONFERMATI FERRARA E BORRELLI, ENTRANO PAOLINI, DI NARDO E DI PALMA

ATESSA – L’Assemblea dei sindaci della provincia di Chieti, riunitasi questa mattina ad Atessa all’interno del teatro comunale, ha votato i componenti del Comitato ristretto dei sindaci che interloquisce con la governance della Asl2.

A seguito della riunione, sono stati designati nel Comitato i comuni di Chieti con il sindaco Diego Ferrara, Atessa con Giulio Borrelli, Ortona con Angelo Di Nardo, Castiglione Messer Marino con Silvana Di Palma, Lanciano con Filippo Paolini.

“La nuova compagine del Comitato è stata eletta dopo l’approvazione di una mozione unica per le cinque candidature, cosa che ha consentito di arrivare a una composizione subito operativa – spiega in una nota il sindaco di Chieti e presidente uscente del Comitato, Diego Ferrara – . A prescindere dalle appartenenze di ognuno, c’è il fermo intento di continuare a rappresentare il fronte dei territori tutti all’interno di questo organismo, specie nella delicata fase che sta attraversando la nostra sanità territoriale. Manterremo la forza propositiva e di confronto in nome e per conto delle realtà territoriali, in primis quelle più svantaggiate delle aree interne, al fine di avere una sanità efficace”.

“Da presidente uscente porgo il benvenuto ai Comuni di Ortona e Lanciano, che sono certo ce la metteranno tutta per rappresentare le esigenze dei cittadini all’interno di questo organismo. Un grazie anche agli uscenti di Vasto, Casoli e Gissi per l’impegno profuso in questi anni di verifiche e soprattutto di dialogo con la Direzione generale della Asl di Chieti, alla quale chiediamo di rinnovare questa disponibilità”.