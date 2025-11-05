COMITATO SINDACI ASL CHIETI: FERRARA CONFERMATO PRESIDENTE

CHIETI – Il primo cittadino di Chieti, Diego Ferrara, riconfermato presidente del Comitato ristretto dei sindaci della ASL Lanciano–Vasto–Chieti.

È quanto stabilito oggi nel corso della prima riunione del nuovo organismo consultivo che rappresenta le istanze dei Comuni nella programmazione sanitaria territoriale e composto dai comuni di Chieti, Atessa, Ortona e Castiglione Messer Marino.

“Una conferma che arriva in un momento particolarmente delicato per la sanità abruzzese, segnato dal peso del deficit regionale e dalle difficoltà operative che interessano ospedali e servizi territoriali”, si legge in una nota.

“Ringrazio i colleghi sindaci per la fiducia rinnovata – dichiara il sindaco Diego Ferrara – Continuerò a portare avanti, con lo stesso impegno, la battaglia per la sanità pubblica del territorio, in difesa del diritto alla cura e dell’accesso ai servizi, specie nelle aree interne che più di altre stanno pagando il prezzo della crisi del sistema sanitario. Il nostro obiettivo è chiaro: lavorare insieme per una sanità più vicina ai cittadini, più efficiente e più giusta, capace di dare risposte concrete a chi oggi, anche solo per una visita o una terapia, vive disagi inaccettabili. La salute è un diritto, non un privilegio: è su questo che concentreremo ogni sforzo del Comitato”.