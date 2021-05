COMITATO SPONTANEO LAVORATORI ABRUZZO, IL 7 MAGGIO ROSARIO PER INVOCARE LA FINE DELLA PANDEMIA

L’AQUILA – Un Rosario per invocare la fine della pandemia e per la ripresa delle attività sociali e lavorative.

È quello organizzato dal Comitato Spontaneo Lavoratori Abruzzo, per venerdì 7 maggio prossimo alle ore 19, in piazza Duomo, all’Aquila. Ad officiare la recita del Santo Rosario sarà don Daniele Pinton, vicario urbano del capoluogo e parroco della chiesa di San Marco.

Pregare per intercessione della Madonna di Fatima, a cui la città è consacrata, affinché le tante persone toccate da vicino dal covid e le loro famiglie, ma anche i disoccupati che hanno subito le conseguenze della chiusura forzata e quanti hanno perso la speranza, possano riprendere con entusiasmo i ritmi di vita quotidiana, l’obiettivo principale dell’iniziativa.

Un’iniziativa che si inserisce appieno nel contesto cristiano del mese mariano per eccellenza, maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna con vari momenti di celebrazione, dalle processioni ai pellegrinaggi nei Santuari (quest’anno vietati a causa delle misure in vigore in materia anti covid) alla recita del Rosario, e con lo stesso papa Francesco che ha invitato tutti i fedeli a pregare, da soli o in famiglia, in questo particolare particolare momento di prova.