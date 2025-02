COMITATO UE REGIONI: BIONDI, “CONFERMA MARSILIO GUIDA CONSERVATORI SEGNALE FORTE PESO DI FDI”

BRUXELLES – “La conferma del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio alla guida dei Conservatori europei al Comitato europeo delle Regioni è un segnale di continuità meritato per chi ha lavorato bene in questi anni alla guida dei Conservatori europei, al cui interno Fratelli d’Italia si conferma famiglia politica di peso e rilevanza”.

Così in una nota Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, responsabile enti locali di FdI, a margine della riunione di gruppo che ha visto la rielezione di Marsilio per un secondo mandato.

Con l’avvio della nuova legislatura “ci aspettano sfide importanti su diversi fronti: dalla sicurezza dei nostri confini al sostegno delle pmi, passando per una revisione del pacchetto green che va modificato profondamente in tutte le sue componenti. Con Marco Marsilio alla guida siamo certi di essere in ottime ed esperte mani per il lavoro che ci attende”.