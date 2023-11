COMITATO UE REGIONI, MARSILIO: “COMUNITA’ EBRAICA SIA PIU’ FORTE IN ABRUZZO”

BRUXELLES – “Al momento in Abruzzo, al momento non abbiamo registrato particolari episodi di intolleranza o di antisemitismo, ma la nostra Regione è piuttosto povera in termini di presenza di popolazione di religione ebraica”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della plenaria del Comitato europeo delle Regioni, dove domani, su iniziativa dello stesso Marsilio e del gruppo Ecr, si terrà un dibattito sull’antisemitismo in Ue.

“Purtroppo, ahimè – ha continuato il governatore – questo mi dispiace, anche perché la presenza degli ebrei porta sempre ricchezza culturale, sociale e anche economica e quindi ci piacerebbe avere una comunità più presente, più forte”.

“Purtroppo in giro per l’Italia, come per tutta l’Europa, invece, questa recrudescenza si avverte” anche a causa di chi alimenta “paragoni impropri, mettendo sullo stesso piano lo Stato democratico di Israele con i terroristi di Hamas”, ha concluso Marsilio.