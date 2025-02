COMITATO UE REGIONI: MARSILIO RIELETTO LEADER ECR, “CENTRALI SOVRANITA’ E COMPETITIVITA’ IMPRESE”

BRUXELLES – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, è stato rieletto oggi come presidente del gruppo dell’Ecr nel Comitato europeo delle Regioni nel corso della riunione costitutiva che si è tenuta a Bruxelles.

L’agenda dei conservatori per il nuovo mandato si concentrerà sul “restituire centralità alle questioni strategiche che riguardano la sovranità europea, la capacità delle nostre imprese di essere competitivi nei mercati globali”, ha assicurato in una nota Marsilio dopo la nomina.

“Dopo un mandato che si è caratterizzato per delle politiche che hanno di fatto fatto deragliare l’Europa e che hanno messo in condizioni di svantaggio competitivo nei confronti degli altri grandi player mondiali, ora c’è bisogno di una diversa consapevolezza”, ha osservato il presidente dell’Abruzzo, prendendo atto che anche le istituzioni di Bruxelles “cominciano a capire alcuni dei temi che noi abbiamo lungamente sollevato in passato quando abbiamo invocato un’Europa che abbia meno ossessione” per le regole e che sia “meno vincolistica” ma più unita “sulle grandi questioni strategiche: il rilancio dell’industria e della competitività delle imprese, la tutela della sovranità alimentare e dell’agricoltura, la difesa dei confini, a cominciare dalla sicurezza dei confini esterni dell’Unione e la forte cooperazione anche militare tra gli stati europei per garantire sicurezza, pace, benessere, crescita e sviluppo economico all’Europa”.

In una nota congiunta, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, scrivono: “La riconferma di Marco Marsilio come presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei è un attestato di merito che, infatti, non ci stupisce ma ci inorgoglisce ancora una volta. Il combinato disposto tra preparazione, serietà e lungimiranza rende Marsilio un esponente credibile e capace di proseguire il lavoro già avviato su temi complessi e stringenti di interesse dell’Italia e dell’intera comunità europea, da sempre capisaldi per Fratelli d’Italia, oltreché di affrontare importanti future sfide di natura socio-economica ed ambientale. Esprimiamo le nostre più vive congratulazioni, augurando al presidente Marsilio un sempre proficuo lavoro”.

Per Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, responsabile enti locali di FdI, nonché presidente Anci Abruzzo: “La conferma del presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio alla guida dei Conservatori europei al Comitato europeo delle Regioni è un segnale di continuità meritato per chi ha lavorato bene in questi anni alla guida dei Conservatori europei, al cui interno Fratelli d’Italia si conferma famiglia politica di peso e rilevanza”.

Con l’avvio della nuova legislatura “ci aspettano sfide importanti su diversi fronti: dalla sicurezza dei nostri confini al sostegno delle pmi, passando per una revisione del pacchetto

green che va modificato profondamente in tutte le sue componenti. Con Marco Marsilio alla guida siamo certi di essere in ottime ed esperte mani per il lavoro che ci attende”, ha osservato.