COMUNALI PESCARA: PREFETTURA RICONTEGGIA VOTI E CONFERMA VITTORIA AL PRIMO TURNO DI MASCI

PESCARA – La commissioni incaricata dalla Prefettura di accertare la regolarità del voto delle elezioni amministrative di Pescara del giugno 2024 hanno confermato la vittoria del sindaco di Forza Italia Carlo Masci, ottenuta al primo turno per solo 588 voti, contro il candidato del centro-sinistra Carlo Costantini, il civico ex Movimento 5 stelle Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli per Stati Uniti d’Europa.

A fare ricorso era stato Andrea Marconi delegato delle due lite civiche di Costantini che adombrava il sospetto di irregolarità nel conteggio delle schede, nell’attribuzione dei voti disgiunti e nell’annullamento delle schede per varie irregolarità

La commissione ha accertato che errori ci sono stati, ma non in misura tale da compromettere l’esito delle elezioni.