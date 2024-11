COMMEMORAZIONE ECCIDIO LIMMARI A ROCCARASO: CI SARA’ IL PRESIDENTE DELLA CAMERA FONTANA

ROCCARASO – “Sono lieto di annunciare che il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha confermato la sua partecipazione alla 81ª commemorazione dell’eccidio dei Limmari, che si svolgerà il prossimo 21 novembre nella frazione Pietransieri di Roccaraso (AQ)”.

Così, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla Camera (nella foto), Alberto Bagnai. “Siamo grati – ha proseguito Bagnai – per l’attenzione del Presidente Fontana verso questo episodio tanto efferato quanto rimosso dalla memoria collettiva del Paese. È un gesto di solidarietà e rispetto che ha un grande valore per gli abitanti delle aree interne della nostra Regione, custodi di una memoria storica tanto preziosa quanto fragile”.