COMMEMORAZIONE SAN PIO DI PIETRALCINA, SANTANGELO RINGRAZIA IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

L’AQUILA – Sarà celebrata domani 23 settembre una messa in onore di San Pio da Pietralcina protettore della Protezione Civile, alle ore 17,30 presso la Basilica di Collemaggio.

Alla cerimonia che si svolgerà alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo, il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile regionale, dei dirigenti e funzionari dei Servizi di Protezione Civile e Centro Funzionale d’Abruzzo, sono stati invitati il presidente della Regione quale autorità territoriale di Protezione Civile, il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo su delega del Presidente Lorenzo Sospiri, il Prefetto dell’Aquila, il Sindaco dell’Aquila.

“Mai come quest’anno sentito e doveroso è il momento di raccoglimento per celebrare San Pio da Pietralcina. Le emergenze degli ultimi anni, la stagione degli incendi appena conclusa e la pandemia ancora in corso hanno impegnato tutto il Sistema della Protezione Civile in attività incessanti, faticose e di vitale importanza per il supporto alla popolazione e il superamento delle criticità”, ha dichiarato Santangelo.

“E’ soprattutto al mondo del Volontariato che è doveroso rivolgere un plauso e un sentito ringraziamento per la professionalità, l’abnegazione, la disponibilità e lo spirito di sacrificio che ancora una volta hanno dimostrato. San Pio da Pietralcina, umile tra gli umili ma fermo e determinato nella sua fede, ben rappresenta la figura del Volontario, figura granitica e silenziosa di un mondo al servizio degli altri. Innegabile e tangibile è altresì la professionalità e la competenza di un Sistema regionale che ha garantito un coordinamento ed una sinergia tra le Istituzioni per gestire in maniera encomiabile una concomitanza di emergenze, senza sbavature e clamori. Colgo quindi l’opportunità che questa ricorrenza offre per ringraziare, a nome del Presidente del Consiglio regionale, dei Consiglieri e soprattutto a nome dei cittadini d’Abruzzo, tutte le donne e gli uomini del Sistema di Protezione Civile”, ha concluso Santangelo.