L’AQUILA – Nel dodicesimo anniversario dal sisma che il 6 aprile 2009, alle 3.32, colpì il capoluogo d’Abruzzo e 56 comuni nelle province dell’Aquila, Teramo e Pescara, provocando distruzione, 100mila sfollati e 309 vittime

Come ogni anno sarà trasmessa in diretta Sulle frequenze di Radio Maria la Santa messa, alle 7.30 di Martedì 6 aprile, nella chiesa di Santa Maria Del Suffragio, in piazza Duomo in memoria delle vittime del terremoto.