COMMERCIANTI AQUILANI IN LUTTO: ADDIO A TONINO CONCORDIA, STORICO CONCESSIONARIO PIAGGIO

L’AQUILA- Commercianti aquilani in lutto per la morte di Antonio “Tonino” Concordia, scomparso ieri a 93 anni.

È stato per decenni concessionario della Piaggio. Il suo noto negozio con esposizione delle Vespe era in centro storico in Corso Federico II al civico 27 in corrispondenza della traversa di via Bazzano.

Egli, tra le altre cose, fu anche presidente del glorioso Vespa club aquilano, tuttora molto attivo, negli anni sessanta.

Fu anche impegnato in politica nel Partito Repubblicano, partito all’epoca molto autorevole in città, insieme ai compianti Carlo Iannini, Paolo Scopano e Mario Badia.