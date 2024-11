COMMERCIANTI CENTRO STORICO L’AQUILA: DANIELE, “POLEMICA COSTRUITA E CAVALCATA DALL’OPPOSIZIONE”

L’AQUILA – “Ho sempre espresso la massima vicinanza verso le attività costrette a chiudere, accogliendo le loro difficoltà e ponendomi in condizione di ascolto. L’obiettivo era, ed è, quello di comprendere le esigenze e individuare soluzioni di supporto a chi ha deciso con coraggio di rimettersi in gioco in centro storico. Circa gli articoli pubblicati negli ultimi due giorni sul quotidiano Il Centro, però, rilevo una polemica costruita e cavalcata strumentalmente dall’opposizione che, evidentemente, (anche) in questa fase è povera di argomentazioni”.

Così, in una nota, il vicesindaco dell’Aquila, con delega al Commercio, Raffaele Daniele, in merito alle polemiche degli ultimi giorni sulle chiusure delle attività commerciali in centro. (Qui il link)

“Il nostro impegno per questa città e per la sua crescita è totale: siamo sempre stati disponibili e attenti alle esigenze dei commercianti aquilani. Con loro ho un rapporto diretto, ci confrontiamo sulle decisioni da prendere rispetto alle cantierizzazioni, alle riduzioni sulle tasse comunali e agli eventi da organizzare. Da loro riceviamo suggerimenti, sostegno, anche critiche, e per questo li ringrazio. Oggi – continua Daniele – tutte le attività che insistevano sulle strade e le piazze, oggetto di recupero, stanno ottenendo un miglioramento della loro condizione dovuto al fatto che questi luoghi sono diventati degli attrattori per i cittadini. Questo nonostante i generali e riconosciuti problemi del commercio, non solo nella nostra città, in parte legati al post Covid che ha modificato le abitudini di acquisto degli italiani, riducendo di circa il 50% il commercio fisico”.

“I numerosi eventi organizzati nel centro storico – precisa il vicesindaco – hanno lo scopo di coinvolgere decine di migliaia di persone, tutte potenziali clienti per le attività: l’ultimo evento, L’Aquila Città di Montagna, ha avuto oggettivi riscontri anche in termini di acquisti presso i nostri negozi. Lo sforzo dell’amministrazione è continuo nell’individuare nuove aree parcheggi: abbiamo approvato in Giunta il Documento di indirizzo alla programmazione (DIP) per portare 350 posti auto nella ex Caserma Rossi e per il parcheggio di San Silvestro, mentre le trattative per acquisire lo spazio dell’ex Inam sono in fase avanzata. Siamo, inoltre, in attesa della riconsegna dell’ascensore e del tapis roulant del mega parcheggio da parte di Consiglio Regionale e USRA, che renderà il terminal pienamente fruibile”.

“Mi dispiacciono le forti affermazioni che ho letto stamani. I cantieri in corso richiedono uno sforzo collettivo, ma siamo vicinissimi alla rigenerazione completa di cui tutti beneficeranno. Ammiro chi, nonostante le difficoltà, continua a resistere con determinazione e collabora attivamente e con fiducia”, conclude Raffaele Daniele.