COMMERCIO: A L’AQUILA E OVINDOLI ARRIVANO I MERCATI DEGLI “AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI”

L’AQUILA – Gli “Ambulanti di Forte dei Marmi”, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, arrivano in Abruzzo, con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda.

Si potranno infatti ammirare le mitiche boutique a cielo aperto dell’originale Consorzio sabato 2 agosto a L’Aquila in Piazza del Duomo, e domenica 3 agosto ad Ovindoli, in località Pozzacchio, Parcheggio di Via Statale 1.

“Il nostro Consorzio – spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli–con il suo evento-mercato di qualità haletteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.