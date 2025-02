COMMERCIO AMBULANTE: NASCE UN NUOVO GRUPPO DI LAVORO NELLA CNA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Un passo importante per tutelare e valorizzazione il commercio nelle aree pubbliche della città: questa la missione del nuovo raggruppamento di lavoro, dedicato agli operatori ambulanti, nato in questi giorni all’interno della Cna dell’Aquila.

«La creazione di questo gruppo, che nel mercato di Piazza d’Armi aggrega ben il 75% degli operatori – dice soddisfatto il presidente della Cna provinciale, Giorgio Carissimi – è una risposta concreta alle esigenze degli ambulanti, che hanno bisogno di una rappresentanza forte e di strumenti adeguati per affrontare le nuove sfide del settore. Vogliamo costruire un dialogo costruttivo con le istituzioni locali e offrire ai nostri iscritti servizi mirati per migliorare la loro competitività». «In un periodo di trasformazione per il commercio ambulante, è fondamentale avere un’associazione che faccia da ponte tra le esigenze degli operatori e le decisioni amministrative» sottolinea da parte sua Gianluca Onofri, referente del gruppo, secondo cui «occorre lavorare affinché il settore possa innovarsi senza perdere il suo valore tradizionale».

Ed è proprio su questa sintesi tra innovazione e tradizione, aggregazione degli operatori e confronti con le istituzioni locali, che l’agenda di lavoro del neonato raggruppamento segnerà molti impegni già dai prossimi giorni: da una parte, assistenza su temi cruciali come regolamenti comunali, concessioni di posteggio, digitalizzazione delle attività e accesso a incentivi o finanziamenti; dall’altra, incontri informativi con esperti del settore, attività di formazione sulle normative vigenti, avvio di un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale per discutere questioni legate alla gestione dei mercati e delle fiere.

«Con la nascita di questo gruppo – sottolinea Carissimi – dimostriamo ancora una volta il nostro impegno nel sostenere le categorie professionali del territorio. Il commercio ambulante è una risorsa preziosa per l’economia locale, e con questa iniziativa si apre un nuovo capitolo di rappresentanza, innovazione e sviluppo per il settore. Tutti gli operatori ambulanti interessati possono contattarci per maggiori informazioni o iscriversi: l’adesione consentirà di usufruire di servizi di consulenza, formazione e assistenza di settore, oltre a entrare in una rete di professionisti pronti a collaborare per il miglioramento della categoria».