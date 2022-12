COMMERCIO: CAMPAGNA ASCOM PER COMPRARE NEI PICCOLI NEGOZI DI PAESE

PESCARA – “I piccoli negozi sono la vita del paese. Compra nei piccoli negozi e dai vita al tuo paese”.

Con questo slogan l’associazione Ascom Abruzzo , che si occupa di commercio, turismo, cultura e servizi , avvia una campagna di sensibilizzazione regionale per invogliare a spendere nei piccoli negozi. L’iniziativa è stata illustrata questa mattina a Pescara nella sede regionale dal presidente di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, presenti i presidenti di Chieti, Teramo, L’Aquila e Pescara.

Ha spiegato il presidente Allegrino: “noi supportiamo le piccole attività commerciali, di paese e di quartiere. Comprare in un negozio di quartiere o in una piccola attività all’interno dei nostri paesi comporta tanti benefici, tra i quali quello di essere ascoltati, consigliati, coccolati e quindi di essere protagonisti dei propri acquisti”.

“Perché supportare i piccoli negozi ? Dato il momento particolare – ha evidenziato Allegrino – risulta non soltanto vincente ma anche utilizzare le risorse economiche nella maniera più efficace possibile, pianificando una strategia di marketing territoriale integrato di lungo periodo , partendo dall’analisi dell’esistente e ponendosi obiettivi precisi e concreti. I piccoli negozi sono una preziosa risorsa , costituiscono parte fondamentale del nostro tessuto economico e di una lunga tradizione che non possiamo e non dobbiamo lasciar morire”.