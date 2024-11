COMMERCIO: CAPRETTI, “CRISI NON E’ SOLO UN AFFARE AQUILANO, FONDAMENTALE DIALOGO CON ISTITUZIONI”

L’AQUILA – “Quanto emerso negli ultimi giorni su tutti i notiziari riguardo una crisi del commercio di una gravità tale da condurre alla chiusura di un numero sempre più preoccupante di esercizi commerciali in Città, è una situazione che riguarda non solo L’Aquila, ma anche gran parte dei comuni dell’intera nostra Provincia e il comparto commerciale degli altri centri d’Abruzzo. È quanto risulta sia dai dati forniti dall’Ufficio Studi di Confcommercio, sia dalla cronaca quotidiana della nostra regione”.

Lo scrive in una nota il presidente di Confcommercio L’Aquila Alberto Capretti intervenendo sul dibattito in corso da giorni.

“La nostra Associazione trova il suo punto di forza, al fine di sostenere adeguatamente la tenuta del commercio, nella concertazione che ininterrottamente porta avanti con tutte le Amministrazioni comunali e con il Governo regionale, attraverso una interlocuzione che, basata sul riscontro con la propria base, è finalizzata all’’esposizione delle problematiche da risolvere e alle azioni da porre in campo per la loro soluzione, un dialogo con le Istituzioni dal quale non si può prescindere”, conclude Capretti.