COMMERCIO: DAL 5 LUGLIO AL VIA I SALDI ESTIVI IN ABRUZZO

PESCARA – Partiranno sabato 5 luglio i saldi di fine stagione estiva in Abruzzo.

A comunicarlo, in una nota, l ‘assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca.

Il via libera è arrivato al termine delle consultazioni che i tecnici della Regione Abruzzo hanno avuto con le associazioni di categoria regionali.

“L’indicazione del 5 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni per una data unica per tutto il territorio nazionale. È il caso di ricordare che il commerciante che intenda promuovere i saldi deve darne comunicazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale ha sede il proprio esercizio commerciale”.