COMMERCIO: L’ASSESSORE REGIONALE MAGNACCA, “OK A DDL DI MODIFICA DEL TESTO UNICO”

PESCARA – Via libera della Giunta regionale al disegno di legge che modifica il Testo unico in materia di commercio della Regione Abruzzo. Proposta dall’assessore alle Attività produttive e al Commercio Tiziana Magnacca, la modifica riguarda in particolare l’art. 20 sulla composizione dell’Osservatorio regionale in materia di distribuzione e il Titolo VII sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.

“Questo disegno di legge è il risultato di un percorso di concertazione che abbiamo avviato tra le associazioni di categoria e l’Anci in considerazione del ruolo di grande rilievo che hanno i Comuni. Sull’art. 20 – spiega l’assessore Magnacca – abbiamo previsto l’ingresso nell’Osservatorio di un componente di ciascuna della Camere di Commercio presenti in regione. Più complesse, invece, sono le modifiche che abbiamo proposto per alcuni articoli del Titolo VII in materia di commercio in aree pubbliche, in attuazione dei principi europei, costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e liberalizzazione”.

La modifica nasce dall’esigenza sopperire alle criticità relative al commercio su aree pubbliche, a seguito del riordino della legge nazionale del 2023 che prevede che il ministero delle Imprese e del Made in Italy emani le linee guida in materia di concessione di posteggio, tenendo conto che tali concessioni vengono rilasciate a seguito di procedure selettive pubbliche per la durata di dieci anni.

“Allo stato – prosegue l’assessore al Commercio – il Ministero non ha ancora emanato le linee guida e nel vuoto regolamentare abbiamo deciso, accogliendo le richieste che ci sono pervenute dalle associazioni di categorie più rappresentative del commercio, di modificare gli articoli del Testo unico per adeguarle alle esigenze del territorio tenendo conto naturalmente di quanto prevedono le normative intervenute a livello comunitario e nazionale”. Il disegno di legge dovrà ora essere discusso e approvato dal Consiglio regionale.