COMMERCIO: LETTERA DI NATALE DI PADOVANO A MARSILIO, “CREDITO PER LE AZIENDE, SITUAZIONE CRITICA”

PESCARA – “Caro Presidente in prossimità del fine mandato voglio augurarti un buon Natale e un buon fine anno. Come tutte le lettere di Natale auspichiamo un bel regalo. Sai bene caro presidente che per le nostre imprese a parte un paio di settori, quello che sta per chiudersi è stato un anno difficile. Il food ha registrato una leggera ripresa nei periodo delle feste, ma più in generale la situazione resta complicata. In questo scenario parlando dei mutui voglio sottolineare che se per le famiglie il caro-vita è stato dovuto anche all’aumento dei tassi bancari, per le imprese l’aumento è stato ancora più grande. Imprese che escono da due anni di Covid che, al di là di quello che si pensi, hanno messo a dura prova tutte le imprese”.

E’ uno dei passaggi salienti della lettera di Natale al presidente della Regione, Marco Marsilio, vergata dal presidente di Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano, alla vigilia dell’approvazione del Bilancio Regionale.

“Sono stati due anni tremendi che hanno portato alla chiusura di tante aziende – scrive Padovano -. I nostri associati ci dicono: ‘Ma voi cosa fate per ridurre i disagi di tante aziende che non riescono più a pagare?’. Noi proponiamo come Confcommercio che rappresenta oltre 2500 imprese associate, affrontando i problemi del caro mutuo e del credito alle imprese, chiediamo a te presidente di attivare sin da subito e prima della fine del tuo mandato, un intervento straordinario di supporto alle imprese in difficoltà”.

Ma non con un contributo a fondo perduto, tiene a precisare Padovano, “bensì favorire un prestito garantito nella misura del 30, 50% con il resto da attribuire alle cooperative di garanzia delle nostre associazioni, per dare un contributo in conto interesse con un abbattimento di 4 punti percentuali, in modo da permettere alle imprese di affrontare nel 2024 il nuovo anno senza problematiche di liquidità che porterebbero poi a mancati investimenti. Interventi in favore chiaramente di imprese virtuose grazie all’intervento dei Cofidi, con finanziamenti in conto interesse e la partecipazione della Regione nel garantire la ripresa del tessuto economico e produttivo anche nel nuovo anno”.

“Questo sarebbe – conclude il presidente della Confcommercio di Pescara – il modo migliore per essere al fianco di chi vuole fare veramente impresa. Parliamo chiaramente di micro-credito che non superi i 100mila euro. Un provvedimento attuato in passato e che ha prodotto buoni risultati e che potrebbe dunque essere riproposto. Grazie Presidente Marsilio per un buon Natale a Lei alla Giunta e a tutto il Consiglio Regionale”.