COMMERCIO: PARTONO IL 6 LUGLIO I SALDI DI FINE STAGIONE ESTIVA

PESCARA – Partono giovedì 6 luglio 2023 i saldi di fine stagione estiva.

Lo comunica in una nota l’assessore allo Sviluppo economico e Commercio, Daniele D’Amario.

“Il via libera – spiega D’Amario – è arrivato al termine della riunione della commissione Commercio della Conferenza delle Regioni. L’indicazione del 6 luglio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale, nella prospettiva di un generale adeguamento su tutto il territorio nazionale. In questa sede, è importante sottolineare che la data del 6 luglio è stata condivisa con le associazioni di categoria del commercio”.

“È il caso di ricordare che il commerciante che intende promuovere i saldi nel proprio esercizio deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel quale ha sede l’esercizio commerciale”, conclude.