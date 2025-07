COMMERCIO: REGIONE ABRUZZO PUBBLICA GRADUATORIA PER CONTRIBUTI AD AMBULANTI

PESCARA – Sono 92 le istanze ammesse e finanziabili nell’ambito dell’avviso che prevede contributi economici in favore di imprese che operano il commercio su aree pubbliche.

Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, a seguito della pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse a finanziamento e dell’elenco delle istanze rigettate.

“I contributi che andremo ad erogare ammontano a 2,8 milioni di euro – osserva in una nota l’assessore Magnacca – e rappresentano un aiuto concreto e reale ai tanti commercianti ambulanti che quotidianamente popolano e animano con il commercio all’aperto le strade e le piazze delle città abruzzesi. Il successo dell’avviso è innegabile e il segreto sta nell’aver individuato tipologie e modalità di finanziamento rispondenti alle esigenze commerciali degli ambulanti”.

Nel complesso le domande arrivate allo sportello digitale della Regione Abruzzo sono state 170, di cui 92 finanziabili, 26 che presentano i requisiti richiesti ma non finanziabili per esaurimento del budget ed infine 51 non ammesse per carenze dei requisiti indicati nel bando. Pubblicato da aprile scorso, l’avviso ha fatto registrare un successo già dalla prima giornata con il maggior numero di istanze arrivate all’apertura virtuale dello sportello.

“Era da anni – sottolinea l’assessore – che la Regione Abruzzo non prevedeva contributi economici agli operatori del commercio ambulante con la possibilità di finanziare una spesa minima di 10 mila euro. Con il contributo che verrà erogato, fino ad un massimo di 50 mila euro – conclude l’assessore al Commercio – il commerciante ambulante può acquistare beni funzionali all’attività, come ombrelloni, tende, banchi di vendita, bilance ed altri strumenti indispensabili all’attività di commercio”.