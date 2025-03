COMMERCIO: VIA AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER GLI AMBULANTI. MAGNACCA, “OCCASIONE DA COGLIERE”

L’AQUILA – Contributi a fondo perduto in favore degli ambulanti per l’acquisto di beni funzionali all’attività di commercio. È quanto prevede il nuovo avviso pubblicato sul portale della Regione Abruzzo, promosso dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, che ne ha dato notizia in una nota. “L’intervento prevede la possibilità che i commercianti su aree pubbliche possano presentare progetti per riqualificare e riammodernare la propria strumentazione funzionale all’attività di commercio ambulante”.

“Si tratta – spiega l’assessore Magnacca – di una misura che vuole venire incontro alle esigenze reali di quei tanti commercianti che ogni giorno animano le piazze e i centri storici delle città abruzzesi e che offrono un servizio insostituibile sul territorio. La possibilità concreta di un contributo finanziario a fondo perduto, sono certa, spingerà molti ambulanti a cogliere l’occasione per riqualificare la propria attività”.

“Intendiamo in tutti i modi – sottolinea ancora – essere dalla parte dei commercianti ambulanti attraverso varie misure. Intanto, è in discussione presso la commissione Attività produttive il testo di riforma che ho presentato in Giunta e che, d’intesa con tutte le sigle del commercio, rivede l’intera normativa. Il testo poi dovrà passare all’esame del Consiglio. E poi, da oggi, parte l’avviso sul commercio ambulante”.

“La misura può contare su una dotazione finanziaria di 2,8 milioni di euro, che serviranno a finanziare progetti di investimento che devono prevedere per essere accolti una spesa minima di 10 mila euro. Con il contributo che verrà erogato, fino ad un massimo di 50 mila euro, il commerciante ambulante può acquistare beni funzionali all’attività, come ombrelloni, tende, banchi di vendita, bilance ed altri strumenti indispensabili all’attività di commercio. Del pari l’avviso ammette a finanziamento anche l’acquisto autocarri o mezzi mobili di fabbrica. Le candidature dei progetti di investimento possono essere presentate esclusivamente online sul sito sportello.regione.abruzzo.it dalle ore 10 del 25 marzo alle ore 12 del 24 aprile 2025”.