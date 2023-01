COMMISSARIO RICOSTRUZIONE, SGARBI: “INOPPORTUNE LE CRITICHE DEL VESCOVO DI NORCIA AL GOVERNO”

ROMA – “Mi è apparso non opportuno lo sfogo del vescovo Boccardo, contro il nuovo commissario alla ricostruzione”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a Trevi per l’inaugurazione del polo museale del complesso della ex chiesa di San Francesco.

“Ritengo che l’impegno di ogni governo sia quello di ricostruire dopo terremoto. Il nuovo commissario Castelli non mortificherà l’opera di Legnini, ma la potenzierà. Non può esserci un nuovo governo senza ricostruzione, celere ma adeguata”, ha aggiunto il sottosegretario, sottolineando che il cambio “potrebbe essere una sollecitazione, non una interruzione”.

Il riferimento è alle critiche che l’arcivescovo di Spoleto e Norcia, monsignor Renato Boccardo, ha rivolto al governo per la scelta di sollevare Giovanni Legnini dall’incarico di commissario straordinario alla ricostruzione del sisma del centro Italia, nominando l’ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli.