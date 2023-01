L’AQUILA – Anche sulla gestione della ricostruzione post sisma 2016 scatta inesorabile lo spoils system: il senatore di Fdi, Guido Castelli, è il nuovo commissario straordinario, nominato dalla

premier Giorgia Meloni, che riferiscono fonti di governo, avrebbe già firmato il Dpcm

Presto la nomina passerà al vaglio della Corte dei Conti.

Prende il posto dell’abruzzese, Giovanni Legnini, nominato nel febbraio del 2020. Di recente ha avuto l’incarico anche per l’emergenza di Ischia.

Tanti gli appelli, l’ultimo da parte dei sindaci del cratere sismico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per far restare Legnini, che da quando è commissario, ha impresso una indiscutibile accelerazione del processo di ricostruzione, moltiplicando numero di progetti approvati e cantieri aperti.

Ma Meloni e Fdi, ha preferito un suo uomo di partito, Castelli, neosenatore di Fratelli d’Italia, ed ex sindaco di Ascoli Piceno, ex assessore regionale e avvocato cassazionista.

Castelli ha vinto sulle resistenze interne alla maggioranza (e allo stesso partito di FdI), dove non tutti hanno remato a suo favore, alla spinta del Pd e di alcuni sindaci del cratere per la proroga dell’attuale commissario. In particolare, una parte della Lega premeva perché l’incarico andasse ad un esponente dell’Umbria. Per non parlare delle barricate inizialmente alzate dai nemici che Castelli si è fatto tra i Fratelli d’Italia made in Marche. Alla fine, tuttavia, si è trovata la quadra. Intanto perché, delle quattro regioni del centro Italia scosse dal terremoto del 2016-2017, le Marche sono quelle ad aver subito i danni più ingenti.

Legnini per quanto stimato in ambienti del centrodestra, è targato chiaramente centrosinistra: nato a Roccamontepiano nel 1959, avvocato, dal 2014 al 2018 è stato vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

Ancor prima è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del governo di Enrico Letta dal 2013 al 2014, e sottosegretario di Stato del Ministero dell’economia e delle finanze nel governo di Matteo Renzi nel 2014. Si è poi candidato alle elezioni del febbraio 2019 a presidente della Regione Abruzzo, per il centrosinistra, perdendo, ma con onore, contro il centrodestra di Marco Marsilio. Si è dunque dimesso dopo pochi mesi da consigliere regionale ed è andato a fare il commissario straordinario di Governo alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017, nomina con decreto del 14 febbraio del 2020 dal secondo governo di Giuseppe Conte, appoggiato da Movimento 5 stelle e centrosinistra, con scadenza, già scoccata al 31 dicembre 2022.

Appena le agenzie hanno dato notizia della sostituzione così i consiglieri regionali abruzzesi dei gruppi Pd, Legnini Presidente, Gruppo Misto e Abruzzo in Comune, hanno diramato una durissima nota.

“Una scelta di potere quella di sostituire con un nome di Fratelli d’Italia quello del commissario Giovanni Legnini e discutibile perché di fatto il Governo così ha scelto di rilanciare l’Ente commissariale della ricostruzione, alla vigilia dell’uscita dal commissariamento a cui stava portando proprio il lavoro straordinario compiuto da Legnini in questi tre anni. Un obiettivo quasi centrato, che presto avrebbe potuto vedere riconsegnate alle municipalità azioni e scelte e che con la nomina di Guido Castelli siamo certi non si realizzerà a breve”.

“Ringraziamo Legnini che con la sua competenza in questi tre anni ha saputo riattivare il dialogo istituzionale oltre ai cantieri più delicati e difficili, tanto da ricevere apprezzamenti trasversali dalle comunità e dalle varie Amministrazioni, nonché dall’attuale Governo, che lo ha indicato come commissario dell’emergenza a Ischia”, così i consiglieri regionali dei gruppi Pd, Legnini Presidente, Gruppo Misto e Abruzzo in Comune.

“A fronte di tutto ciò non comprendiamo le ragioni della sua sostituzione, che se risponde a logiche politiche, di fatto sospende un processo efficace ed efficiente a favore di aree che solo oggi stanno conoscendo una vera rinascita – riprendono i consiglieri – Un impegno che, partendo da una situazione difficile e piena di problemi, ha portato risultati concreti e tangibili anche alla luce delle maggiori possibilità arrivate con il fondo complementare del PNRR di cui è stato promotore e che renderanno di certo più facile e meno complesso il lavoro di chi oggi prenderà il suo posto, avendo a disposizione il metodo costruito da Legnini sul campo, insieme alla comunità istituzionale delle realtà distrutte, colpite e interessate dal sisma”.