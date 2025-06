PESCARA – Il deputato di Forza Italia, Nazario Pagano, coordinatore regionale abruzzese, è stato riconfermato alla guida della importante commissione Affari costituzionali di Monte Citorio.

Al suo secondo mandato in parlamento, il primo al Senato, e rieletto alle politiche del settembre 2022, ex presidente del Consiglio regionale, il 68enne avvocato pescarese è l’unico abruzzese a capo di una commissione parlamentare.

La conferma è stata ufficializzata nei giorni scorsi in considerazione del fatto che è prevista una sorta di verifica dopo due anni mezzo di attività, e rafforza ulteriormente anche la posizione di Pagano alla guida degli azzurri abruzzesi, di cui è coordinatore dal 2013, riuscendo a resistere in questi anni e ad uscire indenne a tutti gli attacchi interni, da ultimo quelli del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, nel nome di un cambio della guardia, e di un ricambio generazionale.

Ha dichiarato lo stesso Pagano, appresa dell’avvenuta riconferma, “un grande onore, una grande responsabilità. Grazie al Parlamento per la fiducia e per il riconoscimento del lavoro compiuto in questi due anni e mezzo di legislatura, al capogruppo Paolo Barelli e al presidente Antonio Tajani per il loro costante supporto”

“La I commissione è il cuore delle regole democratiche, il luogo dove si discutono riforme decisive per l’assetto dello Stato, i diritti dei cittadini, l’efficienza delle Istituzioni. Continuerò a esercitare questo ruolo con equilibrio, ascolto e determinazione, nel pieno rispetto del pluralismo e della nostra Costituzione, Le sfide non mancano: attuare riforme, rafforzare la coesione nazionale, modernizzare la pubblica amministrazione, garantire sicurezza e diritti. Sono pronto a dare, ancora una volta, il massimo”, ha concluso Pagano.

Contestualmente è arrivata la riconferma alla presidenza della commissione Cultura di palazzo Madama anche per il senatore della Lega Roberto Marti, coordinatore regionale della Puglia, conosciuti in Abruzzo per essere stato candidato alle europee del giugno dello scorso anno nel collegio sud che comprende anche l’Abruzzo.

Marti ha ringraziato i colleghi che “hanno scelto la mia riconferma alla presidenza della Commissione, ottenuta con una larga condivisione. Nei prossimi due anni di Legislatura, proseguiremo sulla strada sin qui seguita per continuare a raggiungere grandi obiettivi nell’interesse di tutti i cittadini”.