COMMISSIONE AGRICOLTURA: STOP A MOZIONE CONTRO ABBATTIMENTO CERVI

L’AQUILA – La III Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” si è espressa, a maggioranza, contro la mozione che chiedeva la revoca della delibera di Giunta che detta le regole sul prelievo in forma selettiva del cervo e del relativo piano di abbattimento distinto per sesso e classi di età.

Il documento ha raccolto il parere contrario dei Commissari di maggioranza, con un esito finale di 18 voti a sfavore, contro i 12 espressi dalle opposizioni a sostegno della revoca.

Il consigliere Alessio Monaco (Alleanza Verdi Sinistra) ha chiesto al presidente Nicola Campitelli che la votazione avvenisse per appello nominale, opzione prevista dal regolamento del Consiglio.

Per tutta la durata del confronto l’assessore regionale Emanuele Imprudente ha assistito alla seduta.

Prima del voto sono stati ascoltati: Stefano Mattioli, biologo; Arianna Fioravanti, responsabile dei rapporti con le istituzioni OIPA; Bruno Pietriccione, presidente Associazione Appennino Ecosistema.