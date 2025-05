COMMISSIONE AMBIENTE: AUDIZIONI SU METANODOTTO SNAM, OK PDL SU SICUREZZA IMPIANTI A FUNE

L’AQUILA – Prima parte delle audizioni, questa mattina, in Commissione ‘Territorio, Ambiente e Infrastrutture’, sulla realizzazione del metanodotto Snam, Sulmona-Foligno.

Altri portatori di interesse saranno ascoltati nella prossima seduta, prima del voto del Consiglio regionale, sulla risoluzione depositata a riguardo dal consigliere Pierpaolo Pietrucci (PD).

Il presidente della seconda commissione, Emiliano Di Matteo, ha coordinato i lavori, moderando gli interventi di Mario Pizzola, Comitato No Snam di Sulmona; del professor Claudio Panone e di Fernando Galletti, dell’Amministrazione Separata Beni di Uso Civico Paganica – San Gregorio.

Per il Comune dell’Aquila, sono intervenuti i consiglieri Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini, che chiedono che anche l’amministrazione che rappresentano assuma un posizione rispetto all’opera pubblica, il cui attraversamento interesserà in particolar modo le aree interne.

Prima dell’esame della risoluzione, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza, sulla proposta di legge firmata da Massimo Verrecchia (FdI), recante modifiche alla legge regionale 24/2005, in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci e infrastrutture accessorie, per aggiornarla con le recenti innovazioni introdotte in tema di sicurezza.

Rinviata invece la discussione della risoluzione, a firma del consigliere Antonio Di Marco (PD), relativa allo sblocco dei lavori di messa in sicurezza e restauro della chiesa San Michele Arcangelo ‘Volto Santo’ di Manoppello, in provincia di Pescara. Infine, concluse le audizioni delle scorse settimane, è iniziato l’esame degli emendamenti sulle modifiche alle leggi regionali 15 ottobre 2012, n. 49 e 3 novembre 2022, n. 29 per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive, in attuazione della disciplina in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

Il lavoro sugli emendamenti, da portare all’attenzione dei commissari, è portato avanti congiuntamente da Erika Alessandrini (M5S) e Nicola Campitelli (FdI), firmatario della proposta di legge di modifica, al fine di trovare un punto di incontro sulla proposta di legge.