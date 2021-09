COMMISSIONE BILANCIO, I PROVVEDIMENTI APPROVATI OGGI

L’AQUILA- La Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”, riunita questa mattina, ha approvato il progetto di legge 189/2021 che salda il debito fuori bilancio a favore della società “Abruzzo Innovazione Turismo” per il pagamento dei servizi resi per l’utilizzo della piattaforma DMS (Destinations Management System), utilizzata come archivio unico centralizzato per la raccolta, la gestione e la diffusione di dati, informazioni e offerte turistiche, comprese le funzionalità di booking di servizi ricettivi e complementari.

I Commissari hanno, inoltre, approvato il provvedimento amministrativo dedicato all’Ater di Teramo che autorizza la diversa articolazione dei rapporti di lavoro previsti nella pianta organica ed approva il programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale.

Ad inizio seduta è stato ascoltato l’assessore al bilancio della Regione Abruzzo sulla legge regionale 20/2021 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)”. Rinviati alla seduta successiva gli altri punti all’ordine del giorno.