COMMISSIONE BILANCIO, MONTEPARA (LEGA) NUOVO PRESIDENTE. D’INCECCO: “AUGURI DI BUON LAVORO”

L’AQUILA – Il consigliere regionale di Lega Abruzzo, Fabrizio Montepara, è il nuovo presidente della “Commissione bilancio, affari generali e istituzionali”.

Sostituisce il collega di partito Vincenzo D’Incecco che ricoprirà la funzione di capogruppo della Lega all’interno dell’Assemblea legislativa. Montepara è stato eletto questo pomeriggio con 20 voti a favore e 6 schede bianche, nel corso di una seduta straordinaria della Commissione coordinata dal presidente Lorenzo Sospiri. Rinnovato anche l’incarico di segretario che va al consigliere di Fratelli d’Italia, Guerino Testa. Quest’ultimo ruolo era rimasto vacante dopo la nomina ad assessore di Daniele D’Amario (FI).

“I consiglieri regionali, componenti la Prima Commissione, hanno scelto Fabrizio Montepara, della Lega, come nuovo presidente della Commissione consiliare ‘Bilancio, Affari Generali e Istituzionali’. Come da Statuto, l’elezione ha avuto luogo a scrutinio segreto e in 20 hanno confluito sulla persona del consigliere Montepara”, dichiara Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega Salvini in Consiglio regionale, che aggiunge: “Da presidente dimissionario della Commissione Bilancio mi corre l’obbligo ringraziare, a pari merito, il partito e i miei colleghi che mi hanno permesso di presiedere una delle commissioni consiliare più importanti e di ricoprire un ruolo di così grande responsabilità. Inoltre, il mio grazie va alla struttura tutta della Prima Commissione per la collaborazione e l’affetto mostrato nei miei confronti in questi due anni. Formulo i migliori auguri di buon lavoro al collega Montepara e rimango a sua disposizione nelle vesti di capogruppo”, conclude D’Incecco.