COMMISSIONE EUROPEA: FITTO VICEPRESIDENTE, MARSILIO, “OTTIMA NOTIZIA, SEGNALE INCORAGGIANTE”

ROMA – Dopo settimane di tensioni, si ferma il fuoco incrociato sulla sua nuova Commissione 2.0, con la presidente Von der Leyen che può finalmente tirare un sospiro di sollievo. A sbloccare l’impasse tra popolari, socialisti e liberali il fragile – ma a quanto pare decisivo – patto europeista suggellato nelle scorse ore che, di fatto, blinda i due vicepresidenti esecutivi Raffaele Fitto e Teresa Ribera, al centro di uno scontro politico dai contorni più ampi.

“La conferma della nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea è un’ottima notizia per il nostro Paese e per l’Europa”, commenta in una nota Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo e del gruppo Ecr al Comitato europeo delle Regioni, commenta la conferma dell’esponente di Fratelli d’Italia alla vicepresidente della Commissione Ue.

“Aver sbloccato l’impasse – aggiunge Marsilio – è stato importante per dare un segnale forte di rispetto delle volontà politiche nazionali e delle competenze del nostro futuro vicepresidente che più volte ha dimostrato, anche nel suo ruolo di ministro, di essere persona seria e affidabile”.

Marsilio ricorda ancora che con il via libera ai vicepresidenti la Commissione europea “potrà prendere funzione fra pochi giorni, iniziando quel percorso di riforme e cambio di passo che tutti ci auspichiamo. In tal senso, avere un vicepresidente italiano con un portafoglio alla Coesione è un segnale incoraggiante per i territori locali e le regioni europee”.