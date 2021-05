COMMISSIONE ISTRUZIONE, QUARESIMALE ELETTO COORDINATORE VICARIO

L’AQUILA – L’assessore regionale, Pietro Quaresimale, è stato eletto coordinatore vicario della Commissione Istruzione, Università e Ricerca della Conferenza delle Regioni.

“Sono felice per questa nomina – ha detto l’assessore Quaresimale – perché è stata fatta tenendo da conto gli interessi dell’Abruzzo. Ringrazio il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, per la fiducia che mi ha voluto accordare. Il mio impegno sarà massimo – ha aggiunto l’assessore – in un settore vitale per la crescita economica del paese e dell’Abruzzo, nel quale le Regioni sono chiamate a svolgere una funzione essenziale di raccordo tra il territorio e il governo nazionale. Ci attende un lavoro importante e delicato, alla luce anche della programmazione in vista della ripresa economica post pandemia”.