COMMISSIONE SANITA’ L’AQUILA, CENTRODESTRA: “MINORANZA ABBANDONA LAVORI, E’ MANCANZA DI RISPETTO”

L’AQUILA – “Ancora una volta siamo costretti ad assistere a un teatrino indegno da parte della sinistra di questa città che, piuttosto che affrontare i problemi, preferisce strumentalizzare tutto ciò che ha davanti”.

Inizia così la replica ai consiglieri di centrosinistra al Comune dell’Aquila, in merito alla Commissione sul tema sanità, da parte di quelli di maggioranza Leonardo Scimia (Fratelli d’Italia), Daniele Ferella (Lega), Laura Cococcetta (L’Aquila Futura), Maria Luisa Ianni (Forza Italia), Luigi Faccia (Civici conBiondi), Daniele D’Angelo (L’Aquila al Centro) e Fabio Frullo, presidente III Commissione.

“Durante la III commissione sulle problematiche del sistema sanitario, nel corso della quale avremmo dovuto ascoltare i principali esponenti delle categorie coinvolte, non è stato possibile andare avanti a causa dell’abbandono dei lavori da parte della minoranza – spiegano i consiglieri di centrodestra in una nota – Nello specifico, questo è avvenuto dopo che, appellandosi ad interpretazioni del regolamento che non trovano spazio, hanno preferito andarsene piuttosto che lavorare con noi per meglio comprendere la complessa situazione dell’Asl provinciale”.

“È bene sottolineare che la convocazione di oggi scaturisce da una loro richiesta alla quale noi abbiamo risposto subito positivamente, consci dell’importanza del problema. Davanti tanta irriverenza siamo rimasti attoniti per il comportamento assunto che li scredita, dimostrando di non essere né costruttivi né credibili, e evidenzia ancora di più la mancanza di rispetto per le istituzioni, alla stregua dei loro rappresentanti politici nazionali”, concludono.