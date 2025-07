L’AQUILA – Con Decreto del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, su indicazione dei gruppi consiliari, sono stati designati i 15 componenti della “Commissione Speciale per l’Acqua per la gestione della situazione idrica attuale e del servizio idrico in Abruzzo”.

L’organo, istituito dal Consiglio regionale nel corso della seduta del 4 febbraio scorso, si pone l’obiettivo – si legge in una nota – “di affrontare la situazione idrica in Abruzzo, monitorare la gestione delle risorse e promuovere soluzioni sostenibili che possano garantire l’accesso all’acqua per tutti i cittadini e le imprese della regione”.

Per la maggioranza sono stati nominati: Francesco Prospero, Paolo Gatti, Nicola Campitelli e Gianpaolo Lugini della Federazione “Fratelli d’Italia – Marsilio Presidente”; Antonietta La Porta (Forza Italia); Vincenzo D’Incecco e Marianna Scoccia (Federazione “Noi Moderati – Lega Salvini Abruzzo”).

Per la minoranza: Silvio Paolucci, Antonio Di Marco e Dino Pepe (Pd); Francesco Taglieri (Movimento 5 stelle); Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme); Enio Pavone (Azione D’Amico – Socialisti – Popolari – Riformatori); Alessio Monaco (Alleanza Verdi e Sinistra – Abruzzo progressista e solidale); Luciano D’Amico (Gruppo misto).