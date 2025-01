COMMISSIONE TERRITORIO: OK A PIANO PNALM, PRIME AUDIZIONI ENERGIE RINNOVABILI

L’AQUILA – La Commissione consiliare “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, ha espresso parere favorevole a maggioranza sul provvedimento amministrativo “Approvazione del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM)”, proposto dalla Giunta regionale.

Il direttore dell’Ente Parco, Luciano Sammarone, ha partecipato ai lavori.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro portato a compimento dalla Commissione – dichiara in una nota il presidente Di Matteo – Ci siamo confrontati costantemente con i vertici del Parco e abbiamo ascoltato i soggetti del territorio, raccogliendo le loro istanze. L’approvazione di questo Piano, da parte di tutte e tre le Regioni, chiude un iter partito nel 2012 e ci consente di evitare le stringenti norme di salvaguardia che altrimenti avremmo subito. Conforta il fatto che tutti i Comuni ricadenti nel perimetro del Pnalm abbiamo sottoscritto le convenzioni, e ciò prova che gli interessi locali sono stati soddisfatti”.

La Commissione ha avviato, inoltre, l’iter di approvazione del progetto di legge, a firma di Nicola Campitelli, che consentirà alla Regione Abruzzo di adottare norme di dettaglio a completamento della disciplina statale: il cosiddetto decreto “Salva Casa”, in materia edilizia e urbanistica.

La proposta entrerà nello specifico del recupero abitativo dei sottotetti, nonché dei vani e locali seminterrati, introducendo livelli di semplificazione dei titoli abitativi e novità sugli interventi abusivi soggetti a sanatoria.

Il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive, oltre all’individuazione e ricognizione delle aree degradate e degli edifici dismessi su base provinciale, saranno oggetto di particolare attenzione, con la possibilità di coinvolgere i Comuni in alcuni ambiti. Il progetto di legge è stato illustrato dal proponente.

A seguire, le prime audizioni sul progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Sono stati ascoltati nell’ordine: il vice sindaco di Mosciano Sant’Angelo, Mirko Rossi, con il tecnico Giustino Vallese, che ha seguito i lavori di pianificazione del comune; il sindaco di Loreto Aprutino, Renato Mariotti; Giuseppe De Iuliis, Comitato scientifico regionale Unitel (Unione nazionale italiana tecnici enti locali); delegati di Anci Abruzzo, rispettivamente il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, con il primo cittadino di Miglianico, Fabio Adezio; Luigi Panini, presidente Associazione nazionale imprese edili manifatturiere (Aniem) Abruzzo; Antonio Di Marco, presidente associazione I Borghi più belli d’Italia; Silvia Tauro, presidente Legambiente Abruzzo; Angelo Radica, presidente Autonomie locali italiane (Ali) Abruzzo; Marino Pirati, direttore Coldiretti Abruzzo con il legale dell’associazione, Edoardo Diligenti; e Nicolò Borgianni, per la sede italiana di ‘Rewilding Appennines’.

Infine, hanno avuto il via libera le seguenti risoluzioni: “Criteri di ammissione delle aree montane al bando nazionale per la creazione di asili nido, di cui al D.M. n. 79/2024” (a firma del consigliere Di Marco); “Interventi a supporto della mobilità e del trasporto pubblico dei lavoratori del centro di distribuzione Amazon di San Salvo” (Antonio Blasioli, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Alessio Monaco, Vincenzo Menna) e “Applicazione della legge regionale 40/1991, articolo 18, riguardante il trasporto di giornali quotidiani e medicinali” (Luciano D’Amico). È stata invece ritirata la risoluzione, “Realizzazione area faunistica Parco Sorgenti Lavino nel Comune di Scafa” (Di Marco).