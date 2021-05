COMMISSIONE TURISMO, ASSESSORE D’AMARIO CONFERMATO COORDINATORE

PESCARA – L’Abruzzo rimane a capo della Commissione Turismo nella Conferenza delle Regioni. Il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, ha infatti confermato l’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, coordinatore nazionale degli assessori regionali al Turismo, rafforzando il ruolo politico e esecutivo della commissione Turismo che da commissione speciale è diventata permanente.

“Si tratta di un risultato politico importante per l’Abruzzo – ha detto l’assessore al Turismo Daniele D’Amario – soprattutto perché la commissione non ha più carattere di specialità ma entra nella struttura organizzativa della Conferenza delle Regioni con un peso politico differente e più rilevante. La conferma dell’Abruzzo a capo della commissione Turismo è la testimonianza della bontà del lavoro fin qui svolto, ma anche della cifra politica dell’Abruzzo in ambito nazionale”.

“La commissione Turismo negli ultimi anni – ha aggiunto l’assessore – ha assunto un’importanza politica rilevante, entrando nelle decisioni più importanti in materia di politiche turistiche. Lo ha fatto rispettando sempre i ruoli e dando spazio ad ogni forma di confronto”.