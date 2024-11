COMMISSIONE UE: LIRIS, “VICEPRESIDENZA FITTO CAPOLAVORO POLITICO MELONI, LEADERSHIP ITALIA CENTRALE”

ROMA – “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a vicepresidente della Commissione Europea. Capolavoro politico, strategico e tattico di Giorgia Meloni”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio a palazzo Madama, in merito alla ufficialità del prestigioso incarico al ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, di vicepresidente esecutivo della Commissione europea, con deleghe ad agricoltura, pesca, economia del mare, trasporti e turismo. Liris è un amico personale del neo vice presidente il quale ha curato il suo ingresso in FdI.

“Quello di Raffaele Fitto – aggiunge Liris – è un ruolo di grande prestigio e responsabilità che riconosce le sue indiscusse capacità, il suo impegno e la sua visione politica. Un importante risultato per l’Italia che vede così consacrata la propria centralità e il proprio ruolo di rilievo nelle istituzioni europee. Fitto, più di altre persone, in passato, ha saputo interpretare lo spirito europeo senza venire meno alla tutela degli interessi dell’Italia”.

“Siamo certi che la sua esperienza e competenza contribuiranno in modo significativo alla costruzione di un’Europa sempre più forte, inclusiva e proiettata verso il futuro. La sua nomina a vicepresidente della Commissione Europea rappresenta una conferma della qualità della leadership italiana all’interno delle istituzioni europee e sarà produttiva per il nostro Paese e anche per il nostro territorio”, conclude Liris.