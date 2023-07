COMMISSIONE VIGILANZA, ANGELOSANTE: “SUBITO ELEZIONI COLLEGIO MAESTRI DI SCI”

L’AQUILA – “Chiedo di pensare al bene di tutti i Maestri di Sci abruzzesi ed evitare di fomentare inutili conflitti. La commissione di Vigilanza, in una prima seduta dell’ottobre 2022, aveva già avvertito l’allora dirigenza del Collegio dei rischi di conflitto giudiziario a cui si sarebbe andati incontro, ma non venne ascoltata. Non è accettabile scoprire, oggi, che quasi 160 professionisti del settore siano stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia, Simone Angelosante, interviene a margine della Commissione di Vigilanza di questa mattina, commentando il punto all’ordine del giorno dedicato al commissariamento del Collegio regionale Maestri Sci Abruzzo e al rinnovo degli organismi elettivi.

“Il caso era venuto alla luce dopo la protesta di un piccolo gruppo di Maestri di sci, fra cui un maestro con disabilità e una maestra in stato di gravidanza, a cui veniva negato il diritto di voto e di candidatura. Questa situazione ha portato il Tar ed il Consiglio di Stato ad emettere numerose sentenze e dispositivi che, infine, hanno portato a commissariare il Collegio regionale”.

“Oggi, in Vigilanza, veniamo a sapere che gli ‘esclusi’ sono molti di più. Un’altra questione è legata alle spese affrontate che ammontano, a detta del Commissario, a circa 90mila euro. Un ulteriore fardello che peserà sul futuro dell’organismo di rappresentanza”. “È una vittoria per la democrazia ed una sconfitta per l’arroganza, dunque,il fatto che alle prossime elezioni possano votare tutti gli aventi diritto senza esclusioni”.

“Auspico però che si giunga alle elezioni con un regolamento chiaro, rivisto e aggiornato, come richiesto dal Tar onde evitare il prosieguo di ulteriori battaglie giudiziarie”, dice infine il consigliere forzista.