COMMISSIONE VIGILANZA REGIONALE: PRESENTATO DA SMARGIASSI IL RESOCONTO SUGLI ULTIMI ANNI

L’AQUILA – Si è conclusa l’ultima riunione di Legislatura della Commissione Vigilanza regionale. Il presidente, Pietro Smargiassi, ha presentato il resoconto delle attività svolte nel corso degli ultimi anni, sottolineando il ruolo chiave della Commissione nella supervisione e vigilanza di una vasta gamma di argomenti di importanza regionale, dalla sanità ai trasporti fino alle attività produttive.

Il presidente Smargiassi ha enfatizzato il rispetto costante del principio di collegialità, caratteristica intrinseca di un organismo istituzionale come la Vigilanza. “Durante le riunioni si è ininterrottamente cercato di garantire un confronto completo e aperto su ogni argomento trattato, invitando Assessori e vertici delle strutture regionali competenti in materia a partecipare alle audizioni. Spesso si è operato per conciliare le diverse agende al fine di agevolare la partecipazione dell’Esecutivo o degli uffici interessati, assicurando così un livello elevato di informazioni durante il confronto diretto”, ha spiegato Smargiassi, esprimendo, inoltre, la sua gratitudine ai Consiglieri, ai membri della Commissione e al prezioso personale di segreteria per il loro eccezionale contributo.

Nel suo intervento, il presidente ha sottolineato l’impegno costante per mantenere un approccio imparziale, assicurando pari dignità a tutte le forze politiche rappresentate: “È stato un percorso impegnativo, ma gratificante. Ho sempre cercato di garantire la massima equità e rispetto per le diverse prospettive presenti in Commissione”, ha dichiarato. Ha sottolineato l’atteggiamento costruttivo mantenuto anche durante i momenti più accesi delle discussioni: “La Vigilanza ha svolto un ruolo cruciale nell’analisi e nella supervisione di questioni di rilevanza nazionale, dimostrando un impegno costante per l’interesse pubblico”.

Il presidente ha , infine, voluto rivolgere un augurio per i futuri rappresentanti della Commissione Vigilanza: “Spero che anche nella prossima legislatura la Commissione mantenga il profilo istituzionale che ha avuto in questi anni, spogliandosi delle bandiere di partito e avendo un ruolo al di sopra delle parti”.